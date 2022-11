Sulla vicenda della Ocean Viking “ho trovato i toni molto forti per la questione in sé”. Così la premier Giorgia Meloni tornando in conferenza stampa sulla crisi con Parigi sul tema della ricollocazione dei migranti. “Ci sono state delle incomprensioni. La Francia aveva dichiarato, cioè voi avete scritto che il ministero dell’Interno francese aveva dichiarato che avrebbe accolto la Ocean Viking, addirittura dichiarava che non avrebbero fatto una selezione come accadeva in Italia. Questa notizia non è stata smentita per circa 8 ore e io quindi ho detto ‘grazie per il gesto di solidarietà’. Io non so se la notizia l’abbiate inventata voi…Io facevo semplicemente un gesto distensivo”, sottolinea ancora Meloni, evidenziando che però il punto rimane “la soluzione del problema”. “Credo che oggi il problema sia capire come l’Europa intenda affrontare questa materia (i migranti ndr.). Potrebbe decidere di isolare l’Italia ma io credo sia meglio isolare gli scafisti”, conclude.