“Abbiamo inserito in questo decreto, per ragioni tempistiche e di unicità di materia la norma sulle concessioni e l’estrazione di gas nazionale in forza della quale consentiamo nuove concessioni e sblocchiamo alcune concessioni in cambio del fatto che aziende cedano a prezzo calmierato una parte consistente del gas che estraggono”. Lo ha sottolineato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

La norma si applica, ha osservato Meloni, su “una parte consistente del gas che estraggono: per i primi due anni il 75% di gas e il 50 per i successivi. In questa maniera riusciamo a liberare circa 2 miliardi di metri cubi di gas che possono garantirci” sul fronte energetico e “mettiamo in sicurezza tessuto produttivo italiano”.