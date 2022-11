Una gomitata in faccia al calciatore della squadra avversaria che stava esultando. Un gesto sia violento che antisportivo, che però nella sua gravità era sfuggito agli occhi dell’arbitro: Niccolò Falcioni, giocatore della Juventus Domo, l’aveva scampata con una semplice ammonizione. Per la prima volta nella storia, però, un video fatto dagli spalti con il cellulare è stato utilizzato come “prova tv” nel campionato di Promozione. E così il giudice sportivo ha deciso di squalificare il calciatore per 5 anni, oltre a inoltrare una richiesta di radiazione da ogni rango e categoria della Figc.

Il video, pubblicato da Vco Azzurra Tv, era diventato virale dopo la partita tra Juventus Domo e Dufour Varallo. E altri immagini riprese dal pubblico erano emerse come “prova” della gomitata gratuita. “La gravità del gesto di Falcioni, e le sue conseguenze sia a breve che lungo termine per la stessa vita quotidiana della vittima, non possono ad opinione di questa Giudice passare inosservate ed impunite solo perché fortuitamente non immediatamente percepite dal direttore di gara e dai suoi assistenti”, si legge nelle motivazioni della squalifica. Il giudice motiva anche la richiesta di radiazione: “La scelleratezza e la gratuità della condotta violenta perpetrata, inaccettabile da parte di uno sportivo che si voglia ritenere degno di tale appellativo, impongono l’adozione della sanzione della squalifica ed inibizione nel suo massimo edittale, ossia 5 anni, con richiesta di radiazione del tesserato”.