Il titolo della farsa teatrale di Alistair Foot e Anthony Marriott risuonerà più volte nella testa dei tifosi inglesi in Qatar per seguire la Nazionale al Mondiale 2022. “Niente sesso, siamo inglesi”: ma questa volta la colpa è delle regole in vigore nel Paese arabo, il primo nella storia a ospitare la Coppa del Mondo. Le restrizioni a cui gli appassionati di calcio dovranno sottostare sono parecchie e riguardano diversi ambiti: le bevande alcoliche, il vestiario, il fumo, pure le effusioni in pubblico. Le autorità del Qatar, infatti, ricordano di limitare qualsiasi manifestazione di intimità pubblica.

In tal senso, la polizia inglese ha voluto avvertire i tifosi in partenza da Londra anche dei rischi legati ai rapporti sessuali. Il consiglio è la castità, perché altrimenti si rischia anche la prigione, come ha spiegato una fonte della polizia al DailyStar. “Il sesso è praticamente fuori dal menu, a meno di non andare in Qatar come marito e moglie”, è la dichiarazione rilasciata al tabloid inglese. “Tutti quanti dovranno tenere la testa a posto, se non vogliono rischiare di rimanere in prigione”, ha aggiunto la fonte. Si credeva che una Coppa del Mondo d’inverno fosse già abbastanza bizzarra, invece la polizia inglese sottolinea che in Qatar i rapporti fuori dal matrimonio sono reato. Quindi, “per la prima volta nella storia dei mondiali, ci sarà praticamente un divieto di fare sesso”.