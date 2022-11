Manifestazione in favore dell’arrivo dei migranti a Tolone, nelle stesse ore dello sbarco della Ocean Viking, prima nave di una ong ad arrivare in un porto francese. I manifestanti hanno tenuto in mano cartelli con la scritta “benvenuti“, “le frontiere uccidono la libertà di circolazione”, “l’altro siamo noi”. Poi i manifestanti, dopo la manifestazione statica, hanno improvvisato un corteo lungo con cori e striscioni. Tra i cori cantati, anche “siamo tutti antifascisti” in italiano.