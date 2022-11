Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 7.07 dall’Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro Urbino. La magnitudo provvisoria, secondo quanto riferisce l’Ingv, è 5,7 e l’epicentro è sulla costa marchigiana. In molte città delle Marche le persone sono in strada e sono decine le segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni. Alcuni utenti hanno postato sui social dei video che mostrano il momento della scossa con i lampadari che ballano e i danni ai negozi e sulle strade. Le scosse sopra magnitudo 2 che si sono susseguire dopo quella di magnitudo 5.7 sono state una ventina. Dalla lista dei terremoti dell’Ingv risulta che la più forte è stata di magnitudo 4, seguita da una di 3.8.