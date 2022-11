Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 7.07 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), in provincia di Pesaro Urbino. La magnitudo provvisoria, secondo quanto riferisce l’Ingv via Twitter, è 5.5 e l’epicentro è stato individuato al largo della costa marchigiana, a circa 31 chilometri dalla città di Fano e a 35 chilometri da Pesaro, a una profondità di 7 km. Al primo evento è seguito, poi, uno sciame sismico con epicentro nella zona dell’adriatico, davanti a Pesaro e Fano. Secondo il sito dell’istituto, a partire dalle 7.o7 di questa mattina, ci sono state in tutto 51 scosse, di cui una ventina superiori a magnitudo 2. Molte le persone scese in strada, alcuni anche in pigiama, che ancora non vogliono rientrare in casa. Ad Ancona la paura ha fatto tornare alla memoria il terremoto del 1972, quando la terra tremò per mesi nel capoluogo marchigiano. Ai vigili del fuoco sono arrivate tante segnalazioni di crepe, fessurazioni nelle pareti di abitazioni, ascensori bloccati e caduta di calcinacci. Al momento sono 50 le richieste di verifica sugli edifici giunte alle sale operative, ma fortunatamente non ci sono state richieste di soccorso a persone.

“I lampioni di illuminazione pubblica oscillavano come fuscelli, tutto tremava forte, una sensazione terribile e la gente si è riversata in strada”, racconta un cittadino di Fano. Nel suo comune, come a Pesaro, Senigallia, Fabriano, Macerata e Ancona, sono state precauzionalmente sospese le lezioni scolastiche di ogni ordine e grado. Anche l’università resterà chiusa. Sulla linea adriatica il traffico ferroviario è stato sospeso per qualche ora in via precauzionale, ma Trenitalia fa sapere che non sono stati riscontrati danni sui binari e che, quindi, la circolazione è stata ripristinata. È rimasto sempre operativo, invece, informa l’Enac, l’aeroporto di Ancona – Falconara. Restano aperte anche le strutture ospedaliere: nessuna evacuazione di pazienti è stata necessaria, né vi sono stati danni strutturali. Sono state segnalate solo le cadute di qualche pezzo di vernice e intonaco, oltreché di alcuni suppellettili.

Nel corso della conferenza stampa, organizzata per fornire un aggiornamento sulla situazione nel territorio colpito, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha confermato che “al momento non risultano danni gravi, ma occorre aspettare sempre la valutazione finale delle verifiche”. “Sono in corso sopralluoghi – continua il governatore -, le sale operative hanno ricevuto oltre 1200 telefonate”. Anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha assicurato all’Ansa che sono in corso controlli: “Molta gente è in strada e al momento non risultano danni ingenti, però stiamo facendo tutti i sopralluoghi possibili su gli edifici pubblici. Le scuole sono state chiuse in maniera precauzionale. C’è stato grande spavento perché la botta è stata forte e quindi temiamo conseguenze”.

A Fano, uno dei comuni più vicini all’epicentro, stanno predisponendo un punto di ritrovo per chi non se la sentisse di trascorrere la notte in casa. “Le scuole restano chiuse due giorni per fare tutte le verifiche”, ha dichiarato il capo della Protezione civile locale, Saverio Olivi. “Stiamo controllando che le persone stiano bene e siano in sicurezza”, continua Olivi: “Le verifiche interessano tutti gli edifici scolastici, ma soprattutto quelli più datati”. “Sembra che non ci sia nulla di particolare”, conclude, confermando quanto già detto in mattinata a Rainews24 dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Nel frattempo, l’ufficio stampa e comunicazione del ministero della Cultura ha reso noto che “sono state attivate le unità di crisi per programmare i primi sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma e verificare eventuali danni al patrimonio culturale immobile e mobile”.

“Si tratta di uno dei terremoti più forti avvenuti in quest’area dal Novecento – dichiara il presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche, Piero Farabollini -, ma è anche un evento che possiamo considerare normale per la nostra regione: la fascia costiera e marina è infatti una delle tre zone sismo-tettoniche delle Marche”. Farabollini poi conclude: “L’ipotesi che il sisma sia stato causato dalle trivellazioni in mare alla ricerca di gas e idrocarburi è da escludere”.

Sono molte le città in cui le case hanno tremato, specie ai piani alti, durante le scosse durate diversi secondi. La terra ha tremato distintamente a l’Aquila, dove è tornata la paura tra la popolazione. La scossa è stata avvertita a Bologna e in Romagna, ma anche a Perugia, in Toscana, a Roma, e finanche in Veneto e in Trentino Alto Adige. Non risultano danni in queste zone.

Il motivo della grade diffusione geografica dell’evento sismico è stato spiegato all’Ansa da Alessandro Amato, esperto dell’Ingv: “Stiamo nella placca adriatica, in quella struttura geologica compatta, rigida, che va dal Mare Adriatico, a partire dalla Puglia, fino sotto la pianura Padana, sotto l’Appennino e arriva fino sotto le Alpi orientali, e sappiamo che trasmette molto bene l’energia elastica. Quindi quando c’è un terremoto lì, la propagazione dell’onda è molto efficace e si avverte a distanza molto grande”. Amato continua spiegando che i piccoli danni che si sono avuti localmente “sono dovuti allo scuotimento nei primi 20-30 km intorno all’epicentro. Se fosse stato più sotto la costa sarebbe stato localmente più forte”. Infine, conferma che, allo stato attuale, non c’è il rischio di uno tsunami: “Ci sarebbe stato con una magnitudo più grande di 6.5”.

In un video, realizzato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è possibile osservare la propagazione sulla superficie terrestre delle onde sismiche generate dal terremoto delle 7.07. L’animazione mostra le ondate in diversi colori: quelle blu indicano il movimento del suolo verso il basso, mentre quelle di colore rosse sono per i movimenti verso l’alto.