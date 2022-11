Tentato omicidio e rissa aggravata. Per questo motivo la polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di un giovane che nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre ha ferito gravemente un milanese, con due coltellate al torace, e un tunisino, colpito da tre fendenti al petto e alla spalla. La rissa era scoppiata in via Montegrappa, a pochi metri dall’incrocio con corso Como. I due feriti erano stati trasportati agli ospedali Niguarda e San Raffaele e sottoposti a interventi chirurgici d’urgenza.