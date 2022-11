“La linea è quella di un governo che sta violando il diritto internazionale. Nessuna norma fa riferimento allo sbarco selettivo. Anche il linguaggio di Piantedosi è inaccettabile quando parla di residuo, come se si riferisse a rifiuti. Il governo usa la questione dei migranti per distrarre il Paese dai problemi sociali. Non si fa politica sulla pelle di persone fragili, così come si è fatto con gli accordi con la Libia”, così Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra Italiana, intervenendo sul tema migranti fuori da Montecitorio. “Modifiche al Reddito del Governo? – aggiunge – Non mi convincono per nulla, mi sembra un grimaldello per smontare una misura necessaria che può essere migliorata. L’emergenza di questo Paese si chiama povertà e precarietà. Siamo di fronte al tentativo di smantellare una misura assolutamente necessaria”.