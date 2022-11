Aveva appena 7 anni il bambino che nel pomeriggio di lunedì ha perso la vita a Cesena travolto da un autobus. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30: secondo le prime ricostruzioni il piccolo stava pedalando sulla propria bicicletta seguendo il padre e il fratello quando, per motivi non ancora accertati e che la polizia municipale sta cercando di ricostruire, è caduto. Ma proprio in quel momento stava passando il mezzo pesante che non è riuscito a evitare il bambino, procurandogli un trauma cranico che lo ha ucciso.