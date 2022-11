A Valencia si decide il mondiale di MotoGp. Pecco Bagnaia deve difendere 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo: al torinese della Ducati basta quindi chiudere 14esimo per racimolare i 2 punti che gli darebbero la certezza matematica del titolo. Il francese della Yamaha al contrario deve vincere e sperare in un black out del suo rivale. La cronaca della gara decisiva in diretta:

La situazione – Mancano 14 giri. Quartararo insegue il trio di testa a 1.3 secondi di distanza. Bagnaia è settimo, superato anche da Mir

Caduta – Marquez finisce per terra, Quartarto ora è quarto ma distante oltre un secondo da Rins, Martin e Miller, il trio di testa

Sorpasso – Binder davanti a Bagnaia, che ora è ottavo. Mancano 19 giri

Bagnaia – La sua Ducati ha perso un’aletta nera, rimasta vittima del duello con Quartararo. E’ sesto, ma Binder lo attacca

Sesto giro – Scappano Rins e Martin, che guadagnano sulla coppia Marquez-Miller. Si ritira Espargaro, Bastianini può puntare al terzo posto nel Mondiale

Un altro sorpasso – Quartararo torna davanti a Bagnaia, il gruppo di testa però è distante quasi due secondi

Terzo giro – Scappano i primi quattro. Bagnaia è quinto davanti a Quartararo

Duello – Che sfida tra Bagnaia e Quartararo, che si contendono la quinta posizione. Una serie di sorpassi e controsorpassi.

Primo giro – Grande partenza di Rins, è primo. Poi Martin e Marcquez davanti a Miller e Quartararo.

La partenza – In pole c’è Jorge Martin, davanti a Marc Marquez e Jack Miller. Quartararo parte a ridosso della prima fila, in quarta posizione. Bagnaia scatta invece ottavo.