Sul palco della manifestazione a sostegno dell’Ucraina, organizzata da Carlo Calenda a Milano in concomitanza con quella per la pace di Roma, hanno parlato anche un esponente del comitato Giovani per l’Ucraina, Matteo Alisei, e il portavoce del movimento studentesco “Rivoluzioniamo la scuola”, il 19enne Francesco Intraguglielmo. Due interventi a sostegno dell’invio di armi a Kiev e del supporto alle sue forze militari, durante i quali è vengono evocati, tra le altre cose, la “denazificazione” della Russia e uno scontro tra due blocchi. “Noi vogliamo un’Europa che sta dalla parte della libertà e combatte per la cultura occidentale e per il nostro modello istituzionale, che è la democrazia” ha detto alla fine del suo discorso il rappresentante degli studenti Intraguglielmo. “L’Ucraina è dalla nostra parte e quindi va difesa a ogni costo. La Russia non lo è e, se necessario, va distrutta”.