Nuova incursione degli attivisti per il clima. Due di essi hanno incollato le mani su due dipinti di Goya al museo del Prado a Madrid. Le attiviste fanno parte del collettivo ambientalista Futuro Vegetal. Nel video si vede tra i due quadri, conosciuti come ‘Las Majas’ di Goya, la scritta sul muro +1,5 gradi, in riferimento all’innalzamento delle temperature per il riscaldamento globale