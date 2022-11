“La mia presenza è di coerenza. Sono da sempre pacifista, da sempre contro ogni guerra. Siamo contro questa guerra assurda, contro l’invio delle armi, contro l’aumento dei prezzi. Solo i popoli possono fermare questa guerra”. Lo afferma Luigi de Magistris, leader di Unione Popolare presente al corteo per la pace in corso a Roma.”Anche il Pd in piazza? L’imbarazzo è di Letta , visto quello che ha votato e fatto. Dubito abbia cambiato idea, penso ci sia molta strumentalizzazione politica”