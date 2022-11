“Un nuovo invio di armi in Ucraina? Se ne discuterà alla Camera. Ma personalmente penso che abbiamo fatto bene a sostenere la resistenza in Ucraina, ma dopo questi mesi è giusto domandarsi quale sia la finalità di un nuovo decreto. Di armi ne abbiamo già mandate molte”. Lo ha detto il deputato del Pd, Gianni Cuperlo, presente in piazza alla manifestazione per la pace in corso a Roma. “La speranza è che questa piazza faccia pressione, dal basso e popolare, sull’Europa, perché ci sia un cessate il fuoco”