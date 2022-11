È stato ritrovato tra San Severo ed Apricena l’elicottero disperso da questa mattina. Lo ha reso noto il vicepreside della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Le sette persone a bordo sarebbero tutte decedute. La zona del ritrovamento è Castelpagano di Apricena, in un’area rurale. L’elicottero con a bordo sette persone persone aveva perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. A bordo erano in sette: il pilota, il co-pilota, un medico che aveva terminato il servizio di guardia alle isole Tremiti e una famiglia di turisti della Slovenia, genitori e due figli di cui uno minorenne e non bambini come si era appreso in un primo momento. A bordo c’era anche Maurizio De Girolamo, di 64 anni, medico del 118 che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro alle Tremiti, e i piloti Luigi Ippolito e Andrea Nardelli. Questi i nomi di turisti sloveni: Bostjan Rigler, Jon Rigler, Mateja Curk Rigler e Liza Rigler, di 13 anni.

Le ricerche da parte dei vigili del fuoco erano state estese sia a terra, sia con un elicottero di Pescara. L’elicottero apparteneva alla ditta Alidavia, che sarebbe in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. L’elicottero era scomparso dai radar verso le 10.30 di questa mattina ed era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano.

???? In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

L’ultimo contatto avuto dall’elicottero era stato nella zona tra Apricena e San Severo sul basso Gargano. Un’area sulla quale era in corso un temporale. A bordo oltre alle due persone dell’equipaggio c’erano turisti sloveni. Hanno partecipato alle ricerche oltre 40 militari dell’Arma, tra cui i reparti speciali dei “Cacciatori di Puglia” per le zone più impervie del promontorio del Gargano e tre elicotteri dei Carabinieri. L’elicottero è un volo della compagnia Alidaunia, con base a Foggia, che effettua una linea turistica di collegamento tra il capoluogo e le isole Tremiti. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti. La compagnia Alidaunia effettua anche servizi di protezione civile e servizi di elisoccorso 118.

“Subiamo, ancora una volta, la drammatica perdita di un collega. Una tragica morte in itinere – dice ario Balzanelli, presidente nazionale SIS118 (la Società italiana del sistema 118) – Maurizio smontava dal turno di notte e rientrava a casa, insieme con una famiglia e con il pilota. Il dolore per questa ennesima gravissima perdita di un medico del 118, strettamente correlata alle dinamiche del servizio, porti ad intensificare con massima urgenza – a livello normativo nazionale – i parametri autorizzativi di sicurezza per il trasporto di operatori sanitari e di passeggeri a bordo di elicottero. Alle famiglie di Maurizio e delle vittime il cordoglio della Società Italiana Sistema 118″.