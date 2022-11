Alcuni sostenitori di Giorgia Meloni hanno intercettato la presidente del Consiglio in centro a Roma, al termine della cerimonia all’Altare della Patria in onore della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate per chiederle alcuni selfie. Mentre andava a prendere un caffè con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, la premier si è intrattenuta con alcuni di loro scattando fotografie e registrando video.