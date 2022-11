Dura invettiva contro i rave-party di Michaela Biancofiore, senatrice di Civici d’Italia. La politica è intervenuta a Tagadà, su La7, difendendo la nuova norma e sottolineando che “non tocca minimamente il diritto di sciopero o assembramento, se non quando si scade nel penale”. Una posizione non condivisa dall’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra, Elisabetta Piccolotti, che contesta: “Scusi ma l’occupazione di una fabbrica?”.

La senatrice del centrodestra, non rispondendo nel merito dell’obiezione, ha proseguito spiegando la sua concezione dei rave: “Chi ha filmato i rave party ha visto che ci sono, nell’ordine, orge, sesso, vomito, mancanza di servizi igienici, sesso all’aperto, stupefacenti…È questo quello volete per il futuro del Paese voi dell’estrema sinistra? È questo che volete per le nuove generazioni?”.

video La7