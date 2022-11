“Ci sentiamo presi per il culo”. Con la consueta schiettezza il tecnico della Lazio Maurizio Sarri se la prende con l’Uefa. Motivo? La federazione olandese ha dato il via libera al rinvio della partita di campionato del Feyenoord, avversario dei biancocelesti in Europa League (la partita è in programma a Rotterdam stasera). “È una vergogna dell’Uefa che permetta a una Federazione di fare una cosa di questo tipo. È stata rinviata una gara già programma. Ci sentiamo presi per il culo. Non solo noi, ma anche il Midtjylland e lo Sturm Graz” che sono le altre squadre del girone. Il momento è complicato per la Lazio, compresa la sconfitta di domenica in campionato contro la Salernitana. “Nei primi due giorni della settimana – continua Sarri – ho fatto il ruolo dell’incazzato, c’era un forte giramento, non si può perdere una partita per nervosismo o mancanza di lucidità. La reazione è stata individuale, non di squadra. Se perdi equilibrio e ordine, vai incontro a certi risultati. Poi ho cominciato a proiettarmi su questa partita”.