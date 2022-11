Arrivano anche negli Stati Uniti i prodotti petroliferi raffinati nell’impianto siciliano di Priolo della russa Lukoil. Lo scrive il quotidiano statunitense Wall Street Journal. Accade poiché, una volta lavorato nello stabilimento vicino a Siracusa, il greggio diventa italiano e quindi aggira le sanzioni. Dalla raffineria Isab i prodotti vengono poi spediti ai siti di Exxon in Texas, oppure in quelli riconducibili alla stessa Lukoil in New Jersey, la società russa ha 230 stazioni di servizio in 11 Stati (in gran parte però di proprietà di franchising individuali americane). In definitiva nei serbatoi della auto statunitensi finiscono un bel po’ di benzina e gasolio russi. La scorsa settimana la compagnia americana Exxon ha presentato il bilancio trimestrale con i profitti più elevati nei suoi 152 anni di storia.

La raffineria di Priolo è alle prese con un drammatico conto alla rovescia. Dal prossimo 5 dicembre entrerà in vigore l’embargo europeo sul petrolio russo e questo potrebbe bloccare i rifornimenti all’impianto. In precedenza la struttura utilizzava greggio proveniente da diversi paesi ma dopo l’implementazione di sanzioni sui commerci russi si è affidata unicamente alla casa madre. Il petrolio che viene lavorato è per la quasi totalità di provenienza russa. Questo spiega perché negli ultimi mesi l’Italia sia il paese europeo dove l’import di greggio russo è aumentato di più.

L’impianto è il più grande d’Italia, dà lavoro direttamente ad oltre mille persone e da qui proviene un quinto dei carburanti usati nel nostro paese. Il dossier è una polpetta avvelenata lasciata in eredità dal governo Draghi al nuovo esecutivo, con la curiosa circostanza che a farci i conti sarà sempre Giancarlo Giorgetti, prima ministro dello sviluppo Economico e ora ministro dell’Economia. Lo scorso 20 settembre il quotidiano britannico Financial Times aveva parlato di un possibile interessamento di un fondo statunitense per la struttura. Non se ne è saputo più nulla. Due giorni fa i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Giorgetti ed Urso, hanno avuto un colloquio sul caso Priolo. Il ministero dell’Economia avrebbe assicurato che la raffineria non è sottoposta a nessuna misura restrittiva da parte dell’Ue. Nonostante l’entrata in vigore dell’embargo potrebbe quindi continuare a usare petrolio russo, garantendo ricavi alla Lukoil controllata dal Cremlino. Intervistato da Radio24 il ministro Urso ha anche ipotizzato un ruolo di Sace (uno dei tanti bracci operativi del ministero dell’Economia) in quella che sarebbe una sorta di nazionalizzazione: “È pensabile anche questo, ma preferisco parlare a cose fatte. Non voglio anticipare nulla. Tutte le ipotesi sono in campo” ha affermato il ministro aggiungendo che si interverrà “in tempio utile”. Rimangono 33 giorni.