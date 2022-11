“Il decreto del Governo non c’entra niente con i rave, verrà punito con una pena a massimo sei anni chi si renderà responsabile di occupare spazi pubblici e privati. Pensate che per il reato di corruzione o disastro, cioè crollo di costruzioni sono previste pene tra i cinque e i sei anni, si vuole punire il dissenso di chi occupa le università o le scuole. O chi per esempio occupa terreni inquinati per richiamare lo Stato alle sue responsabilità”. Dopo l’alleato Nicola Fratoianni, anche Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, si unisce al coro di critiche contro le misure introdotte dal Governo contro i rave party