Trentuno sottosegretari e 8 viceministri. Con trentanove nomine il governo di Giorgia Meloni è ora completo. Il Consiglio dei ministri convocato per approvare il primo decreto legge dell’esecutivo, infatti, ha confermato il listone di viceministri e sottosegretari. È il risultato di una trattativa tra i partiti che compongono la maggioranza: 17 poltrone sono andate a Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione, 11 a testa a Lega e Forza Italia. Solo due poltrone per Noi Moderati di Maurizio Lupi, che riportano al governo – da sottosegretario alla Cultura – Vittorio Sgarbi. Confermato lo stop a Giuseppe Mangialavori, coordinatore calabrese del partito di Silvio Berlusconi, citato in due indagini di ‘ndrangheta e per questo motivo finito al centro delle polemiche delle ultime ore. Alla fine Forza Italia ha accettato di ritirarlo, sostituendolo con Maria Tripodi, deputata calabrese non rieletta alle elezioni del 25 settembre scorso: è stata nominata sottosegretaria agli Esteri. Berlusconi ha ottenuto quindi di nominare i viceministri di due dicasteri che considera fondamentali: uno dei suoi avvocati, Francesco Paolo Sisto, sarà il numero due di Carlo Nordio in via Arenula, il responsabile azzurro agli Affari esteri Valentino Valentini affiancherà Alfonso Urso all’ex Mise (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), mentre l’uomo di Arcore è riuscito a ottenere pure l’Editoria con Alberto Barachini, ex giornalista di Mediaset.

Restano senza sottosegretari e viceministri 9 dicasteri: quello alla Pubblica Amministrazione, agli Affari regionali e le Autonomie, alla Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, al Turismo, alla Disabilità, agli Affari Europei e attuazione del Pnrr, allo Sport, al Sud e alle politiche del Mare, alle Riforme. Il record appartiene al ministero dell’Economia e delle Finanze dove il leghista Giancarlo Giorgetti sarà affiancato da un vice di Fratelli d’Italia (Maurizio Leo) e tre sottosegretari, uno per ogni partito della maggioranza. Anche le importanti caselle dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio sono state spartite secondo gli equilibri della maggioranza. Il fedelissimo Fdi Giovanbattista Fazzolari, rimasto fuori dall’assegnazione dei ministeri, sarà responsabile dell’attuazione del programma, mentre Alessio Butti si occuperà di un tema rimasto scoperto nei dicasteri e molto importante per i fondi Pnrr: l’innovazione. Forza Italia, come detto, è riuscita a ottenere l’Editoria con Barachini, mentre al Carroccio va il Cipe con Alessandro Morelli. Il partito di Matteo Salvini riporta al governo anche Giuseppina Castiello, già sottosegretaria per il Sud nel governo gialloverde. Passata da An a Popolo delle libertà, Forza Italia e infine Carroccio, è sempre stata in prima fila per difendere Berlusconi. Ma anche Luigi Cesaro e Nicola Cosentino. Proprio con “Nick o’ Americano” ha sempre avuto un rapporto molto stretto: secondo i carabinieri, nel 2014, in due mesi i due si sentirono per 27 volte. Finché Cosentino poi non fu arrestato. Castiello è una delle 13 donne nominate oggi, un terzo del totale: una proporzione identica a quella che si era proposta tra i 24 ministri.

Torna al governo, poco più di un anno dopo essersene andato, Claudio Durigon. Il leghista torna sottosegretario al Lavoro, come fu durante il governo gialloverde e dopo aver occupato la stessa poltrona per il dicastero dell’Economia, ma sotto l’esecutivo Draghi. Il dirigente del Carroccio era stato costretto ad andarsene dopo aver proposto pubblicamente, durante un comizio a Latina, di dedicare il parco cittadino ad Arnaldo Mussolini e non più a Falcone e Borsellino. Dichiarazioni incompatibili, allora, con la sua permanenza al governo. Oggi, tutto dimenticato. Ma non è l’unico nome controverso ad aver ottenuto la promozione di Meloni. Tra questi c’è sicuramente anche il bolognese Galeazzo Bignami: negli anni scorsi fece molto discutere la sua foto del 2006, ripubblicata da Repubblica, vestito da SS nazista per quello che definì un “addio al celibato”. Ma non solo. Nel 2020 pubblicò su Facebook un video in cui mostrava i nomi e cognomi dei residenti stranieri delle case popolari a Bologna. Nelle fila di Fdi, promossa anche Isabella Rauti, figlia del fondatore del Movimento Sociale Italiano Pino Rauti, nominata sottosegretaria alla Difesa. Interpellata dai giornalisti meno di dieci giorni fa sulle frasi della premier di presa di distanza dal fascismo, ha dichiarato: “Io non sono costretta a ripetere nulla e posso anche non dire nulla su questa cosa”.

LA LISTA COMPLETA DI VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI



Sottosegretari alla presidenza del consiglio

Attuazione del Programma: Giovanbattista Fazzolari (Fdi)

Editoria: Alberto Barachini (Forza Italia)

Innovazione: Alessio Butti (Fdi)

Cipe: Alessandro Morelli (Lega)

Rapporti con il Parlamento

Sottosegretaria: Matilde Siracusano (Forza Italia)

Sottosegretaria: Giuseppina Castiello (Lega)

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Viceministro: Edmondo Cirielli (Fdi)

Sottosegretario: Giorgio Silli (Noi Moderati)

Sottosegretaria: Maria Tripodi (Forza Italia)

Interno

Sottosegretario: Nicola Molteni (Lega)

Sottosegretaria: Wanda Ferro (Fdi)

Sottosegretario: Emanuele Prisco (Fdi)

Giustizia

Viceministro: Francesco Paolo Sisto (Forza Italia)

Sottosegretario: Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi)

Sottosegretario: Andrea Ostellari (Lega)

Difesa

Sottosegretaria: Isabella Rauti (Fdi)

Sottogretario: Matteo Perego (Forza Italia)

Economia e Finanze

Viceministri: Maurizio Leo (Fdi)

Sottosegretaria: Lucia Albano (Fdi)

Sottosegretario: Federico Freni (Lega)

Sottosegretaria: Sandra Savino (Forza Italia)



Imprese e Made in Italy

Viceministro: Valentino Valentini (Forza Italia)

Sottosegretario: Massimo Bitonci (Lega)

Sottosegretaria: Fausta Bergamotto (Indipendente in quota Fdi)

Agricoltura e Sovranità alimentare

Sottosegretario: Luigi D’Eramo (Lega)

Sottosegretario: Patrizio La Pietra (Fdi)

Ambiente e Sicurezza energetica

Viceministra: Vannia Gava (Lega)

Sottosegretario: Claudio Barbaro (Fdi)

Infrastrutture e mobilità sostenibile

Viceministro: Edoardo Rixi (Lega)

Viceministro: Galeazzo Bignami (Fdi)

Sottosegretario: Tullio Ferrante (Forza Italia)

Lavoro e Politiche Sociali

Viceministra: Maria Teresa Bellucci (Fdi)

Sottosegretario: Claudio Durigon (Lega)

Istruzione e Merito

Sottosegretaria: Paola Frassinetti (Fdi)

Università e ricerca

Sottosegretaria: Augusta Montaruli (Fdi)

Cultura

Sottosegretaria: Lucia Borgonzoni (Lega)

Sottosegretario: Gianmarco Mazzi (Fdi)

Sottosegretario: Vittorio Sgarbi (Noi Moderati)

Salute

Sottosegretario: Marcello Gemmato (Fdi)