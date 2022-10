Sono in calo i nuovi casi di Covid-19: 26.802 contro i 29.040 di ieri. Secondo il report – ancora per poco giornaliero – del ministero della Salute rimane però quasi invariato il tasso di positività, che si attesta a 15,1% rispetto al 15,9% della giornata precedente. Cala di 9 unità il numero dei decessi: nelle ultime 24 ore ci sono stati 76 morti per coronavirus. Tra molecolari e antigenici sono stati processati 176.343 tamponi, in calo rispetto ai 182.614 di ieri.

Il numero di malati nei reparti ordinari arriva a 6.716, 108 pazienti in meno di ieri. Le terapie intensive rimangono invece quasi invariate, con un totale di 227 pazienti ricoverati: 1 in meno rispetto alla scorsa giornata. Tra lunedì e sabato sono stati registrati 182.965 positivi, contro i 221.965 della settimana precedente.