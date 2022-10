Tra i primissimi atti di Palazzo Chigi? Prima degli aiuti per le bollette e prima di qualsiasi altro provvedimento, è arrivata la circolare per i ministeri su come chiamare Giorgia Meloni. Nel testo, firmato dal segretario generale della presidente del Consiglio Carlo Deodato, si legge: “Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il presidente del Consiglio dei ministri è: ‘il Signor presidente del Consiglio dei ministri, on Giorgia Meloni“.

La richiesta era già stata comunicata informalmente dallo staff di Meloni nei giorni scorsi e subito assecondata da (quasi) tutta la stampa. Come osservato dall’Accademia della Crusca, si tratta di “una scelta ideologica”, non scorretta grammaticalmente, anche se si consiglia di declinare al femminile le cariche là dove è possibile. Prima di Meloni, anche l’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati aveva imposto il maschile per le comunicazioni ufficiali.