Un Ponte di Ognissanti sotto il sole. A confermarlo sono le previsioni meteo riportate per i prossimi giorni sulla Penisola da ilmeteo.it. Le temperature saranno gradevoli al mare, mentre il caldo sarà persino eccessivo in montagna: a Cervinia, dove si toccano i 2050 metri di quota, sono attesi 15°C. Saranno addirittura 20 i gradi a Cortina d’Ampezzo. Per trovare lo zero termico bisognerà salire fino a 3700 metri.

Sulle isole maggiori sono attese temperature superiori anche ai 30 gradi, con una leggera flessione nel weekend. Farà caldo anche nei fondivalle alpini. Pure in città il clima sarà mite. Niente caldo afoso e niente gelo invernale, tra i 25 e i 26 gradi, con bassa umidità: le condizioni identificate dagli studi metereologici come benessere climatico.

Con le giornate più corte e con lo spostamento dell’anticiclone africano di Halloween verso Est, dai primi giorni di novembre l’estate finirà. Con il 3 di novembre, infatti, potrebbero tornare anche le piogge: la prevista Novembrata potrebbe essere molto timida e relegata solo alle regioni meridionali. In Sicilia e in Puglia, infatti, il caldo anomalo potrebbe durare ancora per molti giorni. Risultato di un clima che cambia sempre più in modo radicale.