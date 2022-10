“Apertura di Renzi a Meloni? Mi sembra evidente quale sia il disegno di Renzi. Non so se si possa più annoverare tra le forze di opposizione. Uno che interviene al Senato nel giorno della fiducia al governo e attacca le opposizioni anziché fare dei rilievi all’esecutivo si colloca da solo”. Sono le parole pronunciate a “Omnibus” (La7) dal deputato del Pd, Andrea Orlando, che si pronuncia anche sui tributi di ammirazione di molti giornalisti di area progressista, da Michele Serra a Concita De Gregorio, nei confronti di Giorgia Meloni: “È una tradizione italiana quella di correre in soccorso del vincitore. In alcuni casi lo si fa in buona fede, in altri lo si fa pensando ad altro. Ma questa non è una cosa che ci deve distrarre, perché i prossimi mesi ci diranno con chiarezza la gravità della crisi sociale. Cerchiamo di non andar dietro al dibattito del giorno dopo”.