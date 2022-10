“In Italia il reddito medio pro-capite nel 2020 era meno di 20mila euro. Ci sono 5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 10mila euro l’anno. Chiedo al governo: alzare il tetto del contante in Italia a chi giova? La risposta è solo una e cioè all’evasione fiscale e alle mafie. La lotta alla mafia non si fa con le parole, ma con gli atti del governo e il primo portato avanti dalla Meloni va nella direzione opposta”. Lo ha detto il deputato dem, Giuseppe Provenzano, entrando al Nazareno per partecipare alla segreteria del Pd