“Ci sono stati dei passi indietro nella sua condizione ma ad oggi si sta riprendendo lentamente”. Così Andrea Tacconi, figlio dello storico portiere della Juventus Stefano Tacconi, in una storia su Instagram ha voluto aggiornare tutti gli appassionati di calcio sullo stato di salute del padre. L’ex calciatore era arrivato in coma all’ospedale di Alessandria lo scorso aprile a causa di un aneurisma, che l’aveva colpito mentre si trovava ad Asti per un evento benefico. “Ci siamo assentati perché è stato un periodo non facile dopo l’operazione che ha avuto”, ha dichiarato il figlio, per poi aggiungere: “Spero di darvi belle notizie più avanti”.

Lo scorso 13 luglio Stefano Tacconi aveva spiegato in un’intervista a la Stampa: “Ho vinto tutto nella mia carriera, ma questa è la coppa più importante. Non ricordo quasi niente; ho capito che sono stato tanto male, ma ora va molto meglio”. Poi l’augurio: “Voglio uscire dall’ospedale e tornare a casa presto”.