“L’aumento del tetto del contante è da sempre nel programma di FdI e del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di Bilancio, non ha alcun collegamento con la lotta all’evasione“. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, fuori Palazzo Madama. “Non credo che ci siano problemi di numeri per il Senato, ma per ogni nomina che viene fatta si riduce la soglia della maggioranza – ha continuato -. I sottosegretari verranno fatti molto velocemente, entro una settimana”.