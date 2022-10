Lorenzo Musetti vince l’Atp 250 di Napoli battendo in due set Matteo Berrettini. “Ho dovuto lottare fino alla fine e ho giocato meglio nei momenti importanti”, ha commentato il ventenne dopo la partita: così è riuscito a prevalere nel primo set 7-6 e in quello successivo 6-2, con un netto margine di vantaggio. Due ore e due minuti che gli hanno concesso di alzare il trofeo nell’arena davanti al golfo di Napoli.

Il 26enne romano, 16° nel ranking internazionale, arrivava dalla vittoria contro lo statunitense Mackenzie McDonald: si era aggiudicato la partita nonostante alcuni problemi a un piede. Musetti, 24° nella classifica Atp, aveva battuto senza difficoltà in semifinale Miomir Kecmanovic. “È emozionante vincere qui, davanti a tutta la mia famiglia”, ha detto il vincitore, che ha poi scherzato: “Se non dovessi giocare a Basile, festeggerei con un tuffo in mare. Mi accontenterò di una grande pizza Margherita”.