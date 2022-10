La prima pagina del quotidiano Libero è rosa oggi, per celebrare la nascita del governo Meloni, il primo di centrodestra dopo 11 anni e il primo guidato da una donna, come si legge nel catenaccio. Sopra al quale campeggia il titolo “È tutto vero!“, che ricorda il titolo della storica prima pagina della Gazzetta dello Sport in occasione della vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio 2006. Ricorda, perché il titolo scelto dal quotidiano sportivo era diverso: “Tutto vero!“, senza verbo e con sotto la scritta “Campioni del Mondo”. La foto verticale ritraeva il capitano azzurro Fabio Cannavaro con la Coppa del Mondo, Libero invece ha scelto un’immagine di Giorgia Meloni mentre al Quirinale legge la lista dei ministri.

L’editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti ha il titolo “Altro che nero, il colore è rosa” e spiega le ragioni della scelta di andare in stampa col la prima pagina color rosa: “Vogliamo fare uno strappo alla regola e in onore della prima donna presidente del Consiglio abbiamo deciso di colorare la prima pagina di rosa”. E ancora: “La data di oggi rimarrà sui libri di storia“. Sallusti alcuni righe dopo scrive: “Noi sosteniamo, e oggi lo esibiamo, che altro che nero, questo è il primo vero governo rosa nel senso che piace a noi, cioè ammettendo – non senza rosicare – che una donna è stata più brava di noi ometti”.