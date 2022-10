Un totale di 31 furti di auto e 71 capi di imputazione per reati che vanno dal furto pluriaggravato, ricettazione e riciclaggio, vengono contestati in un’ordinanza del gip del tribunale di Torino nei confronti di due coniugi di Venaria Reale (Torino) e dei due titolari di una ditta di autodemolizione di Torino, per i quali è stato disposto il carcere. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due demolitori di auto di Leini, e due dipendenti di un’autodemolizione di Torino, tutti agli arresti domiciliari; indagate altre cinque persone nei confronti dei quali è stato disposto l’obbligo di firma. I coniugi, secondo gli elementi raccolti dagli investigatori della polizia giudiziaria della Polstrada di Torino, avrebbero rubato auto di piccola e media cilindrata per le due ditte di autodemolizione di Torino e Leini. Questi ultimi, secondo l’accusa, le avrebbero smontate per vendere i pezzi.