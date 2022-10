I ladri sono entrati nella villa del difensore del Milan Theo Hernandez a Cassano Magnago, in provincia di Varese. È successo martedì sera, quando il calciatore non era presente in casa: c’erano invece la compagna Zoe Cristofoli e il figlio di appena sei mesi, Theo Junior. Uno choc per la coppia, al di là del bottino del colpo che è ancora da quantificare ma sarebbe di migliaia di euro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della compagna del rossonero e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.