“Inpiegato“, con la “n”. Un refuso? Sembra di no, perché la parola è scritta per due volte, a penna, nello stesso modo. Spopola sui social lo strafalcione ortografico contenuto nella “Dichiarazione di cariche e professioni” del neo-presidente della Camera Lorenzo Fontana, un’autocertificazione obbligatoria delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte al momento dell’elezione, che tutti i parlamentari eletti devono rendere entro trenta giorni dall’insediamento.

In quella che il vicesegretario della Lega ha compilato all’inizio della scorsa legislatura, il 21 marzo del 2018 – reperibile a questo link sul sito istituzionale di Montecitorio – salta subito agli occhi l’errore da matita blu: sia nel primo campo “Cariche e uffici ricoperti e funzioni imprenditoriali e professionali svolte alla data della presentazione della candidatura” che nel secondo “Cariche e uffici ricoperti in enti pubblici e/o privati, anche di carattere internazionale, alla data della presente dichiarazione”, Fontana accosta alla carica di europarlamentare la professione di “INpiegato presso VeronaFiere in aspettativa dal 2009″. Ora che occupa lo scranno più alto dell’Assemblea, ci si aspetta che qualcuno gli ricontrolli la prossima dichiarazione. Nonostante le sue tre lauree.