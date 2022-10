“Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l’emozione per l’elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell’altro. Non mi sembrano una grande scelta di innovazione politica ma di politica politicante”. Ha iniziato così il suo intervento il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ospite 37simo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri. Con i toni e lo stile che lo contraddistingue, il presidente campano ha commentato l’elezione die due presidenti delle Camere, riservando giudizi non proprio benevoli in particolare a Fontana. “Ignazio Benito Maria La Russa e lo dico per esteso per essere corretto, la seconda carica dello Stato dovrebbe andare vestito un pò meglio, senza la panza e la camicia da fuori -ironizza – Fontana, un troglodita, è persino pericoloso, perché in confronto Ferdinando di Borbone era un rivoluzionario. Berlusconi? Bisogna rispettare una persona anziana, e poi è ancora in viaggio di nozze“. E ancora: “L’operazione su La Russa della Meloni è una operazione Scilipoti, si sono comprati i voti e poi alla prossima distribuzione degli incarichi lo verificheremo”. Ma “il governo durerà per la debolezza degli antagonisti, per le logiche di potere, lei è intelligente a sfruttare questo elemento che le viene dalle situazioni di fatto – è la previsione – Sono molto più prudente sui risultati. In politica si può cambiare idea ma perché non sia trasformismo bisogna spiegare il perché si è cambiata idea. Se per dieci anni hai parlato contro l’Ue, se hai costruito alleanze con Orban, se hai parlato a favore dell’auscultazione del feto offendendo la dignità delle donne e ora cambi idea fai bene ma devi dirci perché. Poi se questo governo avrà risultati chapeau, vedremo”