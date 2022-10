Una violenta alluvione si è abbattuta tra Calabria e Basilicata nella zona dell’Alto Tirreno Cosentino, in particolare sulle province di Cosenza e Potenza. I danni maggiori si sono registrati nel comune di Tortora, in Calabria, dove si sono verificati diversi allagamenti di strade e abitazioni. La pioggia ha fatto straripare un canalone e la corrente ha trascinato via numerose auto. La SP2 che collega il comune alla sua frazione marina è diventata inagibile per il fango e i detriti. Colpito anche il comune di Maratea, in Basilicata, in particolare la frazione di Castrocucco. Diverse squadre di vigili del fuoco sono al lavoro per rispondere alle numerose richieste di soccorso.