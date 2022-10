“Io al servizio del noi: sarà questa la politica che farò. Sono molto emozionato oggi, qui ci siamo incatenati, qui abbiamo portato le sofferenze di questo Paese. Che opposizione sarà? Iniziamo prima a lavorare”. Ha fatto il suo primo ingresso alla Camera il deputato eletto con l’alleanza Verdi-Sinistra italiana Aboubakar Soumahoro, ex sindacalista Usb da anni in prima linea per la lotta dei braccianti. “C’è la massima consapevolezza di fare un lavoro con umiltà e abnegazione – ha detto ai cronisti – ma soprattutto cercando di stare con i piedi nel fango e provare a toccare le stelle della dignità e della felicità. Privare il nostro Paese del contributo sull’immigrazione ha della decadenza politica, bisogna dare una prospettiva dignitosa alle bambine e bambini che nascono qui. Chi nega questo diritto ha decadenza politica e culturale”