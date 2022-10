Anche per Franck Ribery è arrivato il momento di dire basta: alle prese con problemi alla ginocchia che continuano a impedirgli un pieno recupero, il campione francese della Salernitana ha deciso di ritirarsi a fine stagione. La notizia viene riportata dal quotidiano francese L’Equipe: per ora non è arrivata nessuna conferma, ma nemmeno una smentita. Anzi, la decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a giorni. Ribery probabilmente firmerà una amichevole rescissione del contratto da giocatore, ma il suo rapporto con Salerno e il club è tale che il suo addio vero è proprio alla città sarà quanto meno rimandato a fine stagione: il francese infatti resterà alla Salernitana come ambasciatore della società.

Ribery all’inizio di questa stagione ha indossato per la prima volta la fascia da capitano nel match di Coppa Italia con il Parma. Poi poco più di una mezz’ora alla prima giornata di campionato. Da quel momento l’infiammazione lo ha costretto a rimanere sempre ai box. Troppo poco per un campione del calibro di Ribery, che in carriera ha vinto una Champions League, una Coppa del mondo per club, 9 campionati tedeschi e altri 15 trofei. Se non può essere ancora determinante, con i 40 anni da festeggiare il prossimo aprile, Ribery preferisce farsi da parte. E magari prepararsi a un nuovo ruolo da dirigente, sempre alla Salernitana.