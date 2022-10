È finito fuoristrada mentre stava tornando dal lavoro, sotto l’effetto di stupefacenti e di alcol. Si tratta di Alessandro Bianchi, fratello maggiore di Marco e Gabriele, condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Bianchi, secondo quanto riporta repubblica.it, si è schiantato nella notte del 4 ottobre su una rotonda, dopo avere abbattuto alcuni cartelli stradali sulla strada verso la propria casa ad Artena, in provincia di Roma.

Nell’incidente, avvenuto tra piazza Garibaldi e viale Roma, non ci sono stati feriti né sono stati coinvolti altri veicoli. Dopo che l’alcol test e il narco test sono risultati positivi, ad Alessandro Bianchi è stata ritirata la patente ed è partita la denuncia. L’uomo era già stato protagonista della cronaca quando sono state diffuse alcune intercettazioni in seguito all’omicidio di Monteiro Duarte. “A quel ragazzo là che è morto, a quel Willy gli hanno fatto la medaglia d’oro”, aveva detto. Nel frattempo, risulta sotto processo per rissa anche Fabio, il quarto dei fratelli Bianchi.