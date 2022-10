Sono 44.853 i nuovi contagiati da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 45.225), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 56 (ieri ne erano state notificate 43). Il tasso di positività è stabile al 20,1%. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 222.926 rispetto ai 224.969 del giorno precedente. Una settimana fa i contagi erano stati 37.522 nuovi casi e 30 morti. Il tasso di positività era al 18,9%.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.692.912. Sono 180 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 171), ovvero 9 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.188 (ieri erano 5.073 ), cioè 115 in più. Gli attualmente positivi sono 508.524. Dimessi e guariti sono, 22.007.032, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.356.

Oggi è stato comunicato un nuovo incremento per le vaccinazioni anti-Covid. “Aumentano ancora le dosi di vaccino somministrate in Italia ogni giorno – riferisce il ministero della Salute – A confermarlo sono i numeri raccolti dall’Unità per il completamento della campagna vaccinale guidata dal Generale Petroni. Nella giornata di ieri, 5 ottobre, sono state somministrate 34.389 dosi, una cifra che supera anche il record del mese di settembre“.