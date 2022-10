“Salvini ha detto che non ha mai lavorato in vita sua, se la pensassi allo stesso modo potrei dirgli che per lui è arrivato il momento di iniziare a lavorare”. Parola di Elsa Fornero, l’ex ministra del Lavoro del governo di Mario Monti, ospite di Un Giorno da Pecora su a Rai Radio1. Spesso attaccata dal leader della Lega, l’economista si è espressa sull’ipotesi che vedrebbe Salvini entrare nel governo di Giorgia Meloni alla guida di quello che fu il suo dicastero. “Non auguro agli italiani Salvini ministro del Lavoro – ha detto Fornero – io non ho fiducia in lui, gli darei una pausa”, alle ultime elezioni “lo ha trascinato il risultato di Meloni altrimenti lui sarebbe stato un perdente“.

E Fornero per chi ha votato? “Ho votato da una parte per il Pd e dall’altra per Calenda. E’ stato un errore grave non mettersi insieme, quello sarebbe stato il mio auspicio”, ha risposto l’ex ministra. Alla quale replica lo stesso Salvini su twitter: “La Fornero non mi ama? Ne sono orgoglioso! Cancellare la sua orribile legge sarà un dovere e un piacere”.

A Radio Rai Fornero si è pure espressa a favore dell’ipotesi di Fabio Panetta all’Economia. “Sarei contenta, come cittadina, e sarei molto rassicurata. Meloni è prudente nelle poche dichiarazioni che fa, e anche questo è apprezzabile, ma non tutta la sua maggioranza mostra la stessa responsabilità”. Fornero sembra voler promuovere la leader di Fdi, che secondo l’ex ministra, “si è comportata in maniera responsabile finora, ha dato una grossa prova di consapevolezza, si sta preparando, sta studiando”. A chi le domanda se suggerirebbe a Meloni di inserire dei tecnici nel suo esecutivo, Fornero risponde così: “Se fossimo in un periodo in cui si potesse aumentare tranquillamente il debito tutti vorrebbero fare i ministri dell’Economia, ma ora siamo in tempi difficili. Chi è che si prende queste responsabilità che fanno perdere consensi? Allora si mette un tecnico, cosa che dà anche la scappatoia al politico per poter dire, in caso ‘la colpa è la sua”.