“Ho illustrato una mia proposta di costruire il nuovo stadio, come richiesto da Milan e Inter, ma contemporaneamente di non abbattere San Siro, di mantenerlo in vita, perché questo non costerebbe niente alle società che risparmierebbero 50 milioni per la demolizione, e potrebbero utilizzarlo per alcune partite di cartello oppure per grandi eventi durante l’anno”. Lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa a margine di un incontro sullo stadio con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a Palazzo Marino. “Il vero grande guadagno sarebbe per la città dal punto di vista ambientale: pensate a cosa significherebbe abbattere San Siro in termini di polveri sottili e trasporto dei detriti – ha aggiunto – Sala ha raccolto con attenzione la proposta, ha detto che la valuterà e ne parlerà con le società”.