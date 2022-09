A poche ore dalla cerimonia al Cremlino in cui Putin sancirà l’annessione dei territori che hanno votato al referendum, in Ucraina prosegue la guerra. Con altre vittime, feriti e corpi di civili in strada. Almeno 23 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando Zaporizhzhia, nel sud del Paese. “Le persone erano in fila per lasciare il territorio temporaneamente occupato, per andare a prendere i parenti, per fornire aiuti”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, sul suo account Telegram. Immagini e video della scena mostrano veicoli distrutti e alcuni corpi in strada. “Al momento è impossibile anche contare il numero di morti e feriti”, ha commentato il sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov. Ma secondo Vladimir Rogov, funzionario dell’amministrazione filo-russa di Zaporizhzhia citato dall’agenzia Tass, i responsabili dell’attacco sono le forze ucraine, che hanno colpito una colonna di auto che si stava formando per “dirigersi verso i territori liberati”.

Mosca intanto riconosce l’indipendenza delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, – due dei quattro territori dove si è svolto il referendum insieme a Lugansk e Donetsk – come si legge nei decreti firmati dal presidente russo Vladimir Putin e pubblicati sul portale ufficiale del Cremlino. Ma i loro confini, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, devono essere chiariti, mentre Putin ha precisato che per Donetsk e Luhansk valgono quelli del 2014, anno dell’inizio della guerra nel Donbass. Dopo il discorso di Putin previsto per le 15 (ora locale) interverrà da Bruxelles alle 18 il segretario della Nato Jens Stoltenberg, mentre si inaspriscono le tensioni sul territorio ucraino. Le truppe di Kiev sono entrate a Yampil, nella regione di Donetsk, a sud-est di Lyman, in cui, secondo analisti occidentali e con la conferma dei filorussi, gli occupanti si sono trovati in un “accerchiamento operativo”. Una situazione che riporta in primo piano la minaccia nucleare di Putin, che nei giorni scorsi aveva già dichiarato che le aggressioni contri i territori annessi sarebbero state aggressioni alla Russia. E per difendere la sua integrità, ha aggiunto, avrebbe usato “ogni mezzo a disposizione”. Stessa posizione del vicepresidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry Medvedev, che aveva dichiarato che l’ipotesi del nucleare era ancora sul tavolo nel caso di attacco dei territori annessi tramite il referendum. Minacce prese sul serio dal segretario della Nato Jens Stoltenberg così come dai governi occidentali. Peskov però, pur confermando la posizione del presidente, puntualizza che il Cremlino “non svilupperà” il tema dell’escalation nucleare e le persone che ne parlano “si comportano in modo irresponsabile. Tuttavia – ha aggiunto – esortiamo tutti a comportarsi in modo responsabile”. Dalla Russia intanto prosegue la fuga di migliaia di cittadini verso l’estero per evitare la mobilitazione parziale e, dopo la Finlandia, anche la Norvegia pensa di chiudere i confini anche “con breve preavviso”. “La mobilitazione in Russia e un possibile divieto di viaggio per i cittadini russi aumentano il rischio di attraversamento illegale della frontiera sul confine norvegese-russo al di fuori del valico di frontiera di Storskog“, afferma il governo di Oslo in una nota. Da oggi un elicottero della polizia con sensori opererà nel distretto di Finnmark. Sul reclutamento forzato interviene anche l’oppositore numero uno di Putin, Alexey Navalny, che durante il collegamento video durante un processo bolla la guerra in Ucraina come “ingiusta e criminale” e la mobilitazione “ugualmente criminale” e “anche molto stupida”.

E mentre Unione Europea, Stati Uniti e Turchia hanno già dichiarato che non riconosceranno l’esito referendario, Washington ha annunciato martedì che avrebbe messo sul tavolo del Consiglio di sicurezza dell’Onu insieme all’Albania una risoluzione per “condannare i falsi referendum, invitare gli stati membri a non riconoscere alcuno status modificato dell’Ucraina e costringere la Russia a ritirare le sue truppe dall’Ucraina“, come ha dichiarato l’ambasciatrice americana Linda Thomas-Greenfield. E se la Russia usa il suo veto “per proteggersi, allora ci rivolgeremo all’Assemblea generale per inviare un messaggio inequivocabile a Mosca“, ha aggiunto. Se il veto russo non è in dubbio, sarà soprattutto la posizione della Cina, talvolta accusata dagli occidentali di essere troppo conciliante con la Russia, che sarà esaminata con attenzione. Pechino, ufficialmente neutrale, ha ribadito questa settimana il suo appello al rispetto dell’integrità territoriale “di tutti i paesi”. Anche la posizione dell’India sarà attentamente monitorata. I due paesi asiatici si erano astenuti a febbraio, il giorno dopo l’invasione russa, quando Mosca aveva posto il veto in Consiglio a una risoluzione che denunciava la sua “aggressione” all’Ucraina.