Un autobus di linea che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato in serata lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Diversi passeggeri sono rimasti feriti anche se nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare. In quella zona nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale e una tromba d’aria. Sul posto sono giunte tre ambulanze. L’autista del pullman, che si è ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile.

Tutti i passeggeri, alcuni dei quali con escoriazioni e lievi contusioni, sono stati fatti salire su un altro pullman diretto a Sciacca, dove si trova anche l’ospedale Giovanni Paolo II. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. Sul posto è arrivata anche un gru per sollevare il mezzo pesante. La bufera d’acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, sta provocando danni e allagamenti anche a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco. La situazione in quelle zona raccontano i testimoni è drammatica.