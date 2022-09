“Con Meloni al governo faremo opposizione costruttiva per cercare possibilità non per avere nemici”. Lo ha detto Ettore Rosato, presidente di Italia viva, a margine di una conferenza stampa presso l’Hotel Mediterraneo. Sul partito unico tra Azione e Iv ha aggiunto che “il leader del partito unico lo sceglieremo insieme, verrà deciso da elettori e iscritti. I dirigenti hanno voglia di stare insieme, non sarà un partito divisivo”.