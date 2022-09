Il maltempo si è abbattuto nella notte sul Centro-Sud, causando danni e mettendo in allerta i soccorsi in particolar modo in Toscana e Campania. Nella regione amministrata da Eugenio Giani forti temporali si sono abbattuti su larga parte del territorio, con precipitazioni oltre la media, specialmente sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena. Fiumi e corsi d’acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Nel pomeriggio la situazione peggiora in particolare su gran parte delle regioni meridionali: venti da forti a burrasca a su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con mareggiate lungo le coste esposte. Per questo è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa in Basilicata, allerta arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia, settori della Basilicata e in Campania. Allerta gialla in restanti parti di Calabria e Campania, sul Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna e restanti settori della Basilicata. Dalle prime ore di lunedì si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, sula Sicilia, specialmente sui settori occidentali e meridionali, Basilicata e Calabria.

Toscana: piogge oltre la media in provincia di Pisa, Livorno e Siena

Il governatore ha segnalato che a Volterra sono caduti fino a 120 millimetri di pioggia in tre ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 millimetri in meno di tre ore, “dati che non si registravano da più di 50 anni”. Interventi ci sono stati in alcune zone della provincia di Livorno per allagamenti. Temporali forti nell’area di Piombino e Follonica (Grosseto). In piena notte a Radicondoli (Siena) sono stati superati i 200 millimetri di pioggia. I temporali poi si sono spostati nella Toscana meridionale. A Empoli (Firenze) squadre della protezione civile hanno vigilato a vista la piena del fiume Elsa, affluente di sinistra dell’Arno che riceve acque anche dal versante del Senese battuto dalle ingenti precipitazioni.

Nel Comune di Cecina, in provincia di Livorno, sabato sera si sono registrati allagamenti, in un’ora sono caduti circa 80 millimetri di pioggia creando problemi a cantine e garage, ma non grossi danni, come riferiscono dal Comune. Segnalato uno smottamento nel piombinese, a Riotorto, dove una fogna in via De Amicis è fuoriuscita per la grande quantità di pioggia creando un piccolo trasporto di materiali e detriti. È subito intervenuta la protezione civile comunale che ha transennato la strada, ma la viabilità è garantita. Un fulmine sempre a Riotorto ha colpito una scuola elementare, che però non è sede di seggio elettorale, mettendo fuori uso gli impianti che i tecnici incaricati dal Comune stanno ripristinando.

Infine, a Siena i Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse occasioni. In località Monteaperti due auto sono state sorprese dalla piena in strade secondarie, una delle due occupanti dell’auto è riuscita a raggiungere un luogo sicuro in maniera autonoma mentre l’autovettura è rimasta bloccata nel fango. Gli occupanti della seconda auto invece sono stati tratti in salvo dai pompieri che hanno prima provveduto a recuperare i due occupanti della vettura e portarli in luogo sicuro e successivamente a mettere in sicurezza il mezzo. Altri interventi sono stati effettuati nella zone di Colle Val d’Elsa e Poggibonsi.

C’è apprensione alla foce del Cecina, nel sud della provincia di Livorno, per l’ondata di piena del fiume che dopo le intense piogge è attesa in città intorno alle ore 18. La situazione è monitorata dalla protezione civile comunale che, fin da stamattina, sta operando con squadre di tecnici e mezzi per liberare le luci del ponti dai detriti di rami e dalle alberature che le pesanti piogge hanno trascinato a valle e per tenere l’alveo più libero possibile da ostacoli mobili.

Temporale su Napoli: allerta arancione anche lunedì

Un forte temporale si è abbattuto su Napoli e su tutta la parte centro-settentrionale della Campania. Allagamenti e disagi alla circolazione stradale si sono registrati in molti punti della città, come nel caso della Riviera di Chiaia dove alcuni tratti di strada si presentavano completamente allagati. La pioggia che cade ininterrottamente sul capoluogo dalle 9 sta rendendo complicato a molti raggiungere i seggi elettorali. Su Napoli, isole, Penisola sorrentina e provincia di Caserta dalle ore 6 è in vigore un’allerta meteo di livello arancione e sono previsti temporali anche nel pomeriggio. Ripercussioni anche sul trasporto pubblico: la società regionale Eav ha comunicato lo stop alla circolazione dei treni sulla linea Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, nel Napoletano, e la sospensione del servizio della Funivia del Faito, che collega la città di Castellammare di Stabia al Monte Faito, in entrambi i casi per cause legate al maltempo. La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato per tutta la giornata di domani l’allerta meteo di livello arancione già in vigore per oggi.

Stop causa maltempo per i treni della linea ferroviaria Circumflegrea tra le stazioni di Licola e Quarto, in provincia di Napoli. Lo comunica Eav, società del trasporto pubblico della Regione Campania. La momentanea interruzione della circolazione dei treni, spiega Eav, è stata causata da “avverse condizioni atmosferiche”. Una decina di persone, rimaste bloccate nelle proprie vetture travolte da un fiume di acqua in alcune strade di Pomigliano d’Arco (Napoli), è stata tratta in salvo dai vigili urbani e dai volontari della protezione civile. Segnalazioni di allagamenti di alcuni appartamenti situati al piano terra sono giunte anche da altre zone della città. “Sono caduti circa 400 litri d’acqua per metro quadrato – ha detto il sindaco Gianluca Del Mastro – è la più grande bomba d’acqua mai rilevata. Mi accingo anche a firmare per domani un’ordinanza per la chiusura delle scuole del territorio che non sono seggi elettorali”.