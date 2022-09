di Francesco Schettino

Per non venire abbindolati dalla sirene dei partiti che ad ogni tornata suonano a tutto fiato per poi, alla fine della giostra elettorale, avvertire di nuovo e per l’ennesima volta la sgradevole sensazione di essere stati ancora “impallati” – secondo l’espressione di Vittorio Gassman – è sufficiente fare due semplici e decisive considerazioni.

La prima: ci sarebbe tanto accanimento dei candidati se non andassero a caccia di una lussuosa prebenda di 15mila euro mensili, oltre auto blu e privilegi vari, ma percepissero (come dovrebbero) emolumenti a misura d’uomo normale?

La seconda: fate caso al numero e alle sigle dei partiti che, nel tempo, si sono avvicendati sul palco del teatrino. Sono tali e tanti che neppure si possono tenere a memoria. Mutazioni, trasfigurazioni, nuovi brand, cambi di divisa, modificazioni di simboli. Una congerie di varianti apparse e scomparse in un bailamme vorticoso di voci discordanti. Ciascuna presentatasi come l’unica capace di rappresentare il popolo sovrano, interpretarne le esigenze, risolvere i problemi del Paese, assicurare durevole prosperità alle famiglie nonché incrementare produttività alle imprese. Il trionfo delle autoreferenze propinate a mo’ di autocertificazioni Uno spettacolo pirotecnico di fuochi fatui accesi giusto per procacciarsi i voti, per essere poi opacizzati o spenti.

La fiera delle promesse luccicanti imperniate su “dirò” e “farò” che – attenzione – non sono tempi futuri ma futuribili. Dando luogo a un tramestio confuso come usano fare i teatranti che tra un numero e l’altro corrono in camerino a cambiarsi d’abito per poi ritornare al cospetto del pubblico, incipriati nelle nuove livree, per esibirsi in una nuova pochade.

Nietzsche parlerebbe dell’eterno ritorno. Modernamente: l’eterna sceneggiata.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!