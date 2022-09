Nel video, alcune delle immagini che stanno arrivando in queste ore dalle principali città dalla Russia. In particolare, San Pietroburgo, Mosca, Novosibirsk e Tomsk. Le persone sono scese in strada, al grido di “no alla guerra” e “Putin in trincea”, in segno di dissenso nei confronti di Vladimir Putin di attingere ai riservisti per sostenere il conflitto in Ucraina. Secondo la ong Ovd-Info, i manifestanti fermati sono 525.