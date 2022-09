“Svegliatevi! Dovete onorare la maglia, non possiamo fare queste figure”. Lo hanno gridato alcuni tifosi della Fiorentina ai giocatori della squadra, subito dopo la fine di un allenamento allo stadio Artemio Franchi, prima della vittoria di domenica 18 settembre per 2-0 contro il Verona. Il riferimento delle accuse è alla sconfitta rimediata in Conference League, dove i viola hanno perso 3-0 contro il Basaksehir. Al centro della rabbia dei tifosi c’è il capitano della squadra, Cristiano Biraghi. A lui è stato rivolto lo stesso invito fatto a tutta la squadra: “Biraghi ti devi svegliare”. Non si è fatta attendere la risposta del numero tre del club: “Devi stare muto devi stare”. A portare calma tra la squadra e i tifosi è arrivata la vittoria in campionato contro l’Hellas Verona, finita 2-0, con due reti di Jonathan Ikoné e Nicolas Gonzalez.