José Mourinho lo paragona alle spiagge portoghesi, tante sono le irregolarità e le buche presenti. Quella del tecnico portoghese è solo l’ultima critica nei confronti del campo da gioco dello stadio Olimpico di Roma, che da diverso tempo è al centro delle accuse di giocatori e allenatori. Secondo tecnici e calciatori, zolle e vuoti d’erba rendono estremamente difficile e pericoloso giocare su questo campo. Una teoria corredata dai numeri, sempre secondo gli addetti ai lavori: sei dei sette infortuni dei giocatori della Roma sono avvenuti proprio in casa, come quello di El Shaarawy e Kumbulla, che hanno riportato lesioni muscolari nella partita contro il Monza. Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, taglia corto: è “un campo indegno”. Le condizioni dell’Olimpico a quanto pare sono dovute a un motivo tecnico. Dopo la vittoria della Conference League, migliaia di tifosi giallorossi sono scesi in campo per celebrare la coppa e hanno strappato molte zolle di erba, portandole a casa come ricordo. È stato quindi necessario ripiantare tutto il terreno di gioco, che però non ha fatto a tempo ad attecchire nei pochi giorni che mancavano all’inizio del campionato.